Aliağa Petkimspor'un Galibiyeti Özhan Çıvgın'ı Sevindirdi

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Özhan Çıvgın, Mersin Spor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu galibiyete gerçekten ihtiyacımız vardı" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Mersin Spor'u 90-86 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Aliağa Petkimspor Başantrenörü Özhan Çıvgın, açıklamalarda bulundu. Çıvgın, zorlu bir deplasmandan döndüklerini belirterek, hazırlık için yeterli süre bulamadıklarını ancak bu galibiyete büyük ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Çıvgın, "Zor bir deplasmandan geldik, hazırlık için çok fazla vaktimiz yoktu ama bu galibiyete gerçekten ihtiyacımız vardı. Bu maça kadar hücumda zorlanıyor, çok fazla top kaybı yapıyor ve oyun akışımızda problemler yaşıyorduk. Ancak bugün oyuncularımız yorgunluğa rağmen çok iyi konsantre oldular ve doğru bir reaksiyon verdiler. Bu bizim için çok önemli bir galibiyet oldu" diye konuştu.

FIBA Europe Cup karşılaşması öncesinde moral ve özgüven kazandıklarını belirten Çıvgın, "Henüz sezonun başındayız ama bu tür galibiyetler takımın karakterini şekillendiriyor. Buraya kadar gelip bizi destekleyen Aliağa ailesine çok teşekkür ediyorum; sezonun başından bu yana yanımızdalar ve onların desteğine gerçekten çok ihtiyacımız var. Ayrıca tüm ekibe de teşekkür etmek istiyorum; zorlandığımız dönemde birlik içinde kalarak pozitif kalmayı başardık" ifadelerini kullandı. - İZMİR