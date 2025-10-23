Haberler

Aliağa Petkimspor'un Deplasman Mağlubiyeti

Güncelleme:
FIBA Europe Cup C Grubu'na evinde galibiyetle başlayan Aliağa Petkimspor, deplasmanda Petrolina AEK Larnaca'ya 84-78 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı. Takım, lider CSM CSU Oradea ile oynayacağı maça odaklanıyor.

FIBA Europe Cup C Grubu'na evinde Corona Brasov'u yenerek başlayan temsilcimiz Aliağa Petkimspor ilk deplasmanından ise mağlubiyetle döndü. Petkimspor, Kıbrıs Rum Kesmi temsilcisi Petrolina AEK Larnaca'ya 84-78 yenilmekten kurtulamadı. Maçta ilk yarıyı başa baş götermesine rağmen son periyoda 10 sayı farkla geride giren Petkim'in son 10 dakikadaki çabası kazanmaya yetmedi. C Grubu'nda 1 galibiyet, 1 galibiyeti bulunan Aliağa ekibi, 29 Ekim Çarşamba günü grupta 2'de 2 yapıp lider durumda olan Romanya temsilcisi CSM CSU Oradea'yı ağırlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
