Aliağa Petkimspor'un Deplasman Mağlubiyeti

FIBA Europe Cup C Grubu'na evinde Corona Brasov'u yenerek başlayan temsilcimiz Aliağa Petkimspor ilk deplasmanından ise mağlubiyetle döndü. Petkimspor, Kıbrıs Rum Kesmi temsilcisi Petrolina AEK Larnaca'ya 84-78 yenilmekten kurtulamadı. Maçta ilk yarıyı başa baş götermesine rağmen son periyoda 10 sayı farkla geride giren Petkim'in son 10 dakikadaki çabası kazanmaya yetmedi. C Grubu'nda 1 galibiyet, 1 galibiyeti bulunan Aliağa ekibi, 29 Ekim Çarşamba günü grupta 2'de 2 yapıp lider durumda olan Romanya temsilcisi CSM CSU Oradea'yı ağırlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor