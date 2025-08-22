Aliağa Petkimspor, Sean McDermott Transferinden Vazgeçti

BASKETBOL Süper Ligi'nde kadrosunu yenileyen Aliağa Petkimspor, sağlık ve ailevi nedenlerle Sean McDermott ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon öncesi kadrosunu tepeden tırnağa yenileyen Aliağa Petkimspor, anlaşmaya vardığı yeni yabancılardan Sean McDermott'un transferinden vazgeçti. Aliağa ekibi ülkemizde geçen sezon başında Karşıyaka forması da giyen ABD'li şutörle ilgili, "Yeni sezon için geçtiğimiz haftalarda anlaşma sağladığımız Amerikalı oyuncu Sean McDermott ile yapmış olduğumuz sözleşmeyi sağlık problemleri ve ailevi nedenleri sebebiyle karşılıklı olarak fesih etmiş bulunmaktayız. Kamuoyuna ve Aliağa camiasına duyurulur" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
