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Aliağa Petkimspor, play-off potasına yazıldıktan sonra Anadolu Efes'i ağırlayacak

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Aliağa Petkimspor, play-off potasına yazıldıktan sonra Anadolu Efes'i ağırlayacak
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Basketbol Süper Ligi'nde son iki deplasman maçını kazanan Aliağa Petkimspor, play-off potasına girdi ve pazartesi evinde Anadolu Efes'i ağırlayacak. Bu maçı kazanırsa uzun süre sonra 3'te 3 yapacak; son olarak 2024-2025 sezonunda art arda 3 galibiyet almıştı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son iki deplasman maçını kazanarak adını play-off potasına yazdıran Aliağa Petkimspor evinde bu hafta ağırlayacağı güçlü rakibi Anadolu Efes'i de gözünü kestirdi. Daha önce EuroLeague'de zirve yarışındaki Fenerbahçe ve Tofaş'ı deplasmanda üst üste yenmeyi başaran Petkim, seriyi evinde sürdürmeyi hedefliyor. EuroLeague'de Hapoel Tel Aviv ve Panathinaikos'la karşılaştığı çift maç haftasından geçen rakibi Anadolu Efes'i pazartesi günü ağırlayacak Petkimspor bu mücadeleyi de kazanırsa uzun süre sonra 3'te 3 yapacak. Aliağa ekibi son olarak 2024-2025 sezonunda art arda 3 galibiyet almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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