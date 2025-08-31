Aliağa Petkimspor Özel Maçta Beşiktaş'a Yenildi

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona hazırlanan Aliağa Petkimspor oynadığı ikinci özel maçta Beşiktaş'a 89-71 mağlup oldu. Beşiktaş Gain Arena'daki karşılaşmada Petkim'in en skorer ismi 21 sayı üreten Sajus oldu. İzmir ekibi daha önce İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde çıktığı ilk sınavda Galatasaray'a da 86-83 yenilmişti.

