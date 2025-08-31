Aliağa Petkimspor Özel Maçta Beşiktaş'a Yenildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa Petkimspor, sezona hazırlık kapsamında Beşiktaş'a oynadığı özel maçta 89-71 mağlup oldu. Petkim'in en skorer oyuncusu 21 sayı ile Sajus oldu. Önceki maçında Galatasaray'a da yenildi.

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona hazırlanan Aliağa Petkimspor oynadığı ikinci özel maçta Beşiktaş'a 89-71 mağlup oldu. Beşiktaş Gain Arena'daki karşılaşmada Petkim'in en skorer ismi 21 sayı üreten Sajus oldu. İzmir ekibi daha önce İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde çıktığı ilk sınavda Galatasaray'a da 86-83 yenilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Tom Barrack: YPG artık bizim müttefikimiz oldu

Malazgirt'ten yaptığı uyarı, ABD'yi afallattı! Hemen sahip çıktılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cezmi Baskın'a taciz suçlaması: Asansörde rahatsız etti, gece boyu aradı

Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı hakkında yüz kızartıcı iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.