Aliağa Petkimspor, Ömercan Engin ile anlaştı - Haberler

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Aliağa Petkimspor, Ömercan Engin ile anlaştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Aliağa Petkimspor, Ömercan Engin ile anlaştı

Aliağa Petkimspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor forması giyen basketbolcu Ömercan Engin'i kadrosuna kattı.

Aliağa Petkimspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor forması giyen basketbolcu Ömercan Engin'i kadrosuna kattı.

Aliağa Petkimspor, Ömercan Engin ile anlaştı. Geçtiğimiz sezon Balıkesir Büyükşehir Belediyespor forması giyen 1998 doğumlu oyuncu Ömercan Engin, 28 maçta, 30 dakika, 12,5 sayı, 2,7 ribaund ve 2,9 asist ortalamalarını yakalamıştı. 1998 doğumlu, 1.98 boyundaki kısa forvet genç oyuncu, Anadolu Efes altyapısından yetişti ve defalarca altyapı milli takımlarında yer aldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Basketbolcu Spor Haberler

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