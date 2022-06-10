Aliağa Petkimspor, Ömercan Engin ile anlaştı - Haberler

Aliağa Petkimspor, Ömercan Engin ile anlaştı Aliağa Petkimspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor forması giyen basketbolcu Ömercan Engin'i kadrosuna kattı. Aliağa Petkimspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor forması giyen basketbolcu Ömercan Engin'i kadrosuna kattı. Aliağa Petkimspor, Ömercan Engin ile anlaştı. Geçtiğimiz sezon Balıkesir Büyükşehir Belediyespor forması giyen 1998 doğumlu oyuncu Ömercan Engin, 28 maçta, 30 dakika, 12,5 sayı, 2,7 ribaund ve 2,9 asist ortalamalarını yakalamıştı. 1998 doğumlu, 1.98 boyundaki kısa forvet genç oyuncu, Anadolu Efes altyapısından yetişti ve defalarca altyapı milli takımlarında yer aldı. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / Spor Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Basketbolcu Spor Haberler

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