Petkimspor'da Yunus dönüyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, Litvanya'dan genç guard Michael Flowers'ı kadrosuna kattı. Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen kaptan Yunus Emre Sonsırma, Türkiye Kupası'nın ardından takıma dönmeye hazırlanıyor.

BASKETBOL Süper Ligi'nde transferde kadrosuna son olarak Litvanya'da Lietkabelis formasını giyen 31 yaşında, 1.85 boyundaki guard Michael Flowers'ı dahil eden Aliağa Petkimspor'da sakatlığı bulunan kaptan Yunus Emre Sonsırma da parkelere dönecek. Sakatlığı nedeniyle son haftalarda forma giyemeyen Yunus, lige Türkiye Kupası ve milli maçlar nedeniyle verilen arada hazır hale gelip yeniden takıma katılacak. Bu sezon Whittaker, Yunus gibi önemli oyuncuları sakatlık problemi yaşayan Petkim, Flowers'ın imzasının ardından mevcut kadrosunu koruyacak. Bu yıl daha önce Eurocup'ta oynayan Flowers, Petkimspor'un FIBA Europe Cup'ta Bilbao Basket'le yapacağı çeyrek final maçlarında da forma giyebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
