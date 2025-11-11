Haberler

Aliağa Petkimspor, Liderliği Koruma Mücadelesinde

Aliağa Petkimspor, Liderliği Koruma Mücadelesinde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIBA Europe Cup C Grubu'nda lider durumda olan Aliağa Petkimspor, yarın Petrolina AEK Larnaca'yı ağırlayarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak ve daha önce rakiplerine deplasmanda kaybetmişti.

BASKETBOLDA FIBA Europe Cup C Grubu'nda 4 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle lider durumda yer alan temsilcimiz Aliağa Petkimspor yarın Petrolina AEK Larnaca'yı koltuğunu koruma hedefiyle ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Grupta Güney Kıbrıs Rum Kesmi temsilcisi AEK Larnaca'nın 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyeti var. Petkimspor rakibine ilk grup maçında deplasmanda 84-78 yenilmişti. Petkim'in grup liderliği için çekiştiği CSM CSU Oradea'nın da 3 galibiyeti bulunuyor. Türk temsilcisi son grup maçını 19 Kasım'da Romanya'daz Oradea deplasmanında oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFATIH Om:

Nelson FY'yi bulana kadar kripto para ticaretinin iniş çıkışlarından bıkmıştım. Günlük sinyalleri sürekli olarak harika sonuçlar verdi. Beş haftada yatırımımı 467.000 dolara çevirdim. Ciddiyseniz ve kârlı bir şekilde işlem yapmak istiyorsanız, kesinlikle TeIegram'dan (Nildatrading) onunla iletişime geçin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Gözler saat 14.30'a çevrildi! Akın Gürlek basın açıklaması yapacak

Saat netleşti! Akın Gürlek ilk kez kameraların önüne geçecek
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı

Tutuklanan hakemin işlem hacmi inanılır gibi değil
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı ile ilgili yeni gelişme
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.