Aliağa Petkimspor, Lider CSM CSU Oradea'yı Ağırlıyor

FIBA Europe Cup C Grubu'nda ilk iki maçında 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Aliağa Petkimspor yarın 2'de 2 yapan lider CSM CSU Oradea'yı ağırlayacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen maç Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Petkimspor, Romanya temsilcisi rakibini yenerek hem liderliği devralmak hem de taraftarına çifte bayram yaşatmak için parkeye çıkacak. Mücadele öğrencilere ücretsiz olacak. Temsilcimiz bu mücadelenin ardından grupta 5 Kasım'da yine Romanya ekibi Corona Brasov'la deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor