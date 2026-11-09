Aliağa Petkimspor, Jarrod Uthoff ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

BASKETBOL Süper Ligi'nde Trabzonspor'u deplasmanda yenerek üst üste üçüncü dış saha galibiyetini alan Aliağa Petkimspor yabancı oyuncularından Jarrod Uthoff'la yollarını ayırdı.

Ligde son 3'ü deplasmanda 7 haftada 4 galibiyetle play-off hattına yerleşen Petkimspor, "Oyuncumuz Jarrod Uthoff ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.Jarrod Uthoff'a kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı. 33 yaşındaki uzun forvet Uthoff, bu sezon ligde oynadığı 6 karşılaşmada 3.5 sayı, 3.5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı