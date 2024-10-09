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Aliağa Petkimspor, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Filou Oostende'yi Yendi

Aliağa Petkimspor, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Filou Oostende'yi Yendi
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Aliağa Petkimspor, Avrupa FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi 77-74 mağlup etti. Maç ENKA salonunda gerçekleştirildi.

Avrupa FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Aliağa Petkimspor ikinci maçında evinde ağırladığı Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi 77-74 skorla yendi.

Salon: ENKA

Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Ariadna Chueca (İspanya), Martin Horozov (Bulgaristan)

Aliağa Petkimspor: Russell 11, Tyree 33, Wright 5, Aldridge 10, Echenique 6, Van Beck 7, Williams 5, Troy Selim Şav, Karahan Efeoğlu

Başantrenör: Burak Gören

Filou Oostende : Audige 9, Meeusen 4, Mennes 3, Gillet 12, Bratanovic, Allen 14, Buysse 10, Mintz 9, Tass 13, Buysschaert

Başantrenör: Daria Gjergja

1. periyot: 21-25 (Filou Oostende lehine)

Devre: 42-41 (Aliağa Petkimspor lehine)

3. periyot: 57-54 (Aliağa Petkimspor lehine) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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