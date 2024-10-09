Aliağa Petkimspor, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Filou Oostende'yi Yendi
Aliağa Petkimspor, Avrupa FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi 77-74 mağlup etti. Maç ENKA salonunda gerçekleştirildi.
Avrupa FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Aliağa Petkimspor ikinci maçında evinde ağırladığı Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi 77-74 skorla yendi.
Salon: ENKA
Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Ariadna Chueca (İspanya), Martin Horozov (Bulgaristan)
Aliağa Petkimspor: Russell 11, Tyree 33, Wright 5, Aldridge 10, Echenique 6, Van Beck 7, Williams 5, Troy Selim Şav, Karahan Efeoğlu
Başantrenör: Burak Gören
Filou Oostende : Audige 9, Meeusen 4, Mennes 3, Gillet 12, Bratanovic, Allen 14, Buysse 10, Mintz 9, Tass 13, Buysschaert
Başantrenör: Daria Gjergja
1. periyot: 21-25 (Filou Oostende lehine)
Devre: 42-41 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. periyot: 57-54 (Aliağa Petkimspor lehine) - İZMİR