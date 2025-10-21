Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup'taki Zirve Mücadelesine Çıkıyor
FIBA Europe Cup C Grubu'nda Aliağa Petkimspor, CSM Corona Brasov galibiyetiyle başladığı sezonda yarın Petrolina AEK Larnaca ile karşılaşacak. Temsilcimiz, grup liderliği için kritik bir maç yapacak.
BASKETBOLDA FIBA Europe Cup C Grubu'nda sezona evinde CSM Corona Brasov galibiyetiyle başlayan temsilcimiz Aliağa Petkimspor yarın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Petrolina AEK Larnaca deplasmanına çıkacak. Kition Athletic Center'daki maç saat 19.00'da başlayacak. Grup liderliği mücadelesi veren Petkimspor, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeye çalışacak. Rum ekibi ilk maçta CSM CSU Oradea'ya 89-75 yenilmişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor