Aliağa Petkimspor, Bilbao Basket'e mağlup oldu

FIBA Europe Cup çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Aliağa Petkimspor güçlü rakibi Bilbao Basket'e evinde 8 sayı farkla 77-69 yenilmekten kurtulamayıp tur şansını rövanşa bıraktı. Kupanın son şampiyonu da olan rakibi önünde son periyoda kadar başa baş bir oyun sergileyen Petkimspor son bölümde farkın açılmasına engel olamadı.

Petkim'in turu geçip yarı finale kalmak için Bilbao'yu 18 Mart Çarşamba günü İsyanya'da oynanacak rövanşta en az 9 sayı farkla yenmesi gerekecek. Bu sezon Europe Cup'ta oynadığı 13 maçta 12 galibiyet alan Bilbao Basket tek yenilgisini ilk grup aşamasının ilk haftasında evinde Peristeri'ye 3 sayı farkla yenilerek aldı. İspanyol ekibi ardından çıktığı 12 karşılaşmayı da kazandı.

