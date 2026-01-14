Haberler

Basketbol: FIBA Avrupa Kupası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aliağa Petkimspor, FIBA Avrupa Kupası N Grubu'nda Yunan ekibi Peristeri'yi 82-61'lik skorla yenerek 3. galibiyetini aldı.

Basketbol FIBA Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu üçüncü hafta maçında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Yunanistan ekibi Peristeri'yi 82-61 yendi.

Andreas Papandreou Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-14 önde kapatan konuk takım, devre arasına da 40-36 üstün girdi.

İkinci devrede de skor üstünlüğünü koruyan Aliağa Petkimspor, üçüncü periyodunu 60-48 önde geçtiği mücadeleyi 82-61 kazandı.

Konuk ekipte Yannick Franke, 29 sayıyla maçın en skoreri oldu. Peristeri'de ise Jacob Van Tubbergen 14 sayıyla oynadı.

Aliağa Petkimspor, grupta 3'te 3 yaptı. Peristeri ise ilk yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı

Olası saldırı öncesi ülkelerden peş peşe benzer kararlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Eski dostunu çok fena üzdü! Afrika Kupası'nda ilk finalist belli
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı

15 ismin test sonucu pozitif çıktı! Aralarında ünlü iş adamı da var
Medvedev'den Macron'a ironik yanıt: Korkudan Grönland'dan vazgeçecekler

Putin'in sağ kolundan Avrupa'ya çok konuşulacak Grönland göndermesi
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı

Eski futbolcu Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Eski dostunu çok fena üzdü! Afrika Kupası'nda ilk finalist belli
Hindistan'da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede

Tek bir fil katliama yol açtı, ülke peşine düştü
''Kante ile oynamak ister misin?'' sorusuna İsmail Yüksek'ten olay tepki

''Kante ile oynamak ister misin?'' sorusuna olay tepki