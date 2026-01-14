Basketbol FIBA Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu üçüncü hafta maçında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Yunanistan ekibi Peristeri'yi 82-61 yendi.

Andreas Papandreou Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-14 önde kapatan konuk takım, devre arasına da 40-36 üstün girdi.

İkinci devrede de skor üstünlüğünü koruyan Aliağa Petkimspor, üçüncü periyodunu 60-48 önde geçtiği mücadeleyi 82-61 kazandı.

Konuk ekipte Yannick Franke, 29 sayıyla maçın en skoreri oldu. Peristeri'de ise Jacob Van Tubbergen 14 sayıyla oynadı.

Aliağa Petkimspor, grupta 3'te 3 yaptı. Peristeri ise ilk yenilgisini yaşadı.