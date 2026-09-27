Haberler

Aliağa Petkimspor, Ege derbisinde Yukatel Denizli Basket'i 85-81 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aliağa Petkimspor, Ege derbisinde Yukatel Denizli Basket'i 85-81 yendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Ege derbisinde Aliağa Petkimspor, Yukatel Denizli Basket'i 85-81 yendi. Evinde baştan sona önde götürdüğü maçta 2 yıl aradan sonra takıma dönen Khyri Thomas 21 sayı üretti; Antrenör Orhun Ene oyuncularını ve ekibini kutladı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonunun ilk haftasında Ege derbisinde Yukatel Denizli Basket'i 85-81 yenen Aliağa Petkimspor maratona galibiyetle başlamanın sevincini yaşadı. Evinde baştan sona önde götürdüğü karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Petkimspor'da 2 yıl aradan sonra takıma dönen Khyri Thomas 21 sayıyla görev yaptı. Hazırlık dönemini iyi geçirdikten sonra tepeden tırnağa yenilediği kadrosuyla lige de galibiyetle başlayan Aliağa ekibinde Antrenör Orhun Ene oyuncularını ve ekibini kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Ses getirecek iddia: SPK, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunacak

Gündem yaratacak iddia! İstifanın ardından SPK harekete geçiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaeli'de sokakta kovalanıp vuruldu! Fatma Çiğil hayatını kaybetti, şüpheli eski eşi aranıyor

Sokakta kovalanıp kurşunlandı! 37 yaşındaki Fatma kurtarılamadı
Ekibi var kendisi yok! Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü

Herkesin gözü onu arıyordu! Ekibini gönderdi, kendisi gelmedi
Ya herro ya merro! İşte Galatasaray'ı 21 günde bekleyen zorlu süreç

Ya herro ya merro! 21 günde ya tarih yazacak ya da başı epey ağrıyacak
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu

''Görevimi bırakacağım!'' diyerek duyurdu
Ameliyattan uyanınca fark etti! Sağ kulağı yerine sol kulağına tüp takıldığını öne sürdü

Sağ kulağı ameliyat edilecekti! Uyandığında sol kulağı ağrıyordu
İtalyanlar duyurdu! Icardi'nin geleceğiyle ilgili yeni gelişme

Geleceğiyle ilgili yeni gelişme! Bu kez turnayı gözünden vuracak
Fon soruşturması derinleşiyor! Erdin Özel gözaltına alındı

Fon soruşturması derinleşiyor! Erdin Özel gözaltına alındı