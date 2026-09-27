Aliağa Petkimspor, Ege derbisinde Yukatel Denizli Basket'i 85-81 yendi

Aliağa Petkimspor, Ege derbisinde Yukatel Denizli Basket'i 85-81 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Ege derbisinde Aliağa Petkimspor, Yukatel Denizli Basket'i 85-81 yendi. Evinde baştan sona önde götürdüğü maçta 2 yıl aradan sonra takıma dönen Khyri Thomas 21 sayı üretti; Antrenör Orhun Ene oyuncularını ve ekibini kutladı.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonunun ilk haftasında Ege derbisinde Yukatel Denizli Basket'i 85-81 yenen Aliağa Petkimspor maratona galibiyetle başlamanın sevincini yaşadı. Evinde baştan sona önde götürdüğü karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Petkimspor'da 2 yıl aradan sonra takıma dönen Khyri Thomas 21 sayıyla görev yaptı. Hazırlık dönemini iyi geçirdikten sonra tepeden tırnağa yenilediği kadrosuyla lige de galibiyetle başlayan Aliağa ekibinde Antrenör Orhun Ene oyuncularını ve ekibini kutladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı