Peristeri: 85-87

Peristeri: 85-87
Güncelleme:
Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup 2. Tur N Grubu'ndaki son maçında evinde Yunan temsilcisi Peristeri'ye son saniyelerde mağlup oldu. İlk üç periyotta önde götürdüğü maçı kaybederek grup ikincisi oldu ve çeyrek finale yükseldi.

SALON: Aliağa Belediyesi Enka

HAKEMLER: Zdenko Tomasovic (Slovenya), Ivor Matejek (Çekya), Lukasz Jankowski (Polonya)

ALİAĞA PETKİMSPOR: Whittaker 15, Efianayi 16, Blumbergs 4, Mustafa Kurtuldum 9, Sajus 14, Boran Güler 2, Franke 13, Troy Selim 3, Floyd 9

PERISTERI: Nichols 21, Torre 7, Tubbergen 9, Kaklamanakis 13, Jankovic 1, Payne 7, Ittounas 5, Thomakos, Harris 12, Papadakis 3, Carius 9

1'İNCİ PERİYOT: 21-9

İLK YARI: 43-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-61

FIBA Europe Cup 2'nci Tur N Grubu'ndaki son hafta maçında evinde Yunanistan temsilcisi Peristeri'ye son saniyelerde mağlup olmaktan kurtulamayan Aliağa Petkimspor liderliği ıskalarken grup ikincisi olarak adını çeyrek finale yazdırdı. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda kazanan tarafın grubu lider tamamlayıp çeyrek finalde saha avantajını alacağı mücadelede Petkimspor ilk periyodu 21-9, devreyi 43-37, üçüncü periyodu da 65-61 önde geçti. Son bölümde Yunan ekibi üstünlüğü yakalamayı başardı. Son 1 dakika 19 saniyeye 7 sayı farkla mağlup giren temsilcimizin çabası maçı kazanmaya yetmedi. Peristeri son 2 saniyede taktik faul atışlarından birini kullanırken ribaundu alan Efianayi'nin çok uzak mesafeli şutu girmeyince temsilcimiz yenilgiye razı oldu: 85-87. 6 maçta 5 galibiyete ulaşan Peristeri'nin lider tamamladığı grupta 4 galibiyetle ikinciliği alan Aliağa Petkimspor çeyrek finalde ilk maçı evinde rövanşı deplasmanda oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
