Basketbol: FIBA Avrupa Kupası
Basketbol FIBA Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu'nda Aliağa Petkimspor, sahasında İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını 98-75 yenerek ikinci galibiyetini elde etti. Maçın periyotları 23-12, 43-35 ve 57-58 şeklinde gerçekleşti.
Salon: ENKA
Hakemler: Mladen Lucic (Karadağ), Nemanja Vlahovic (Sırbistan), Roko Hordov (Hırvatistan)
Aliağa Petkimspor: Efianayi 20, Blumbergs 14, Yunus Emre Sonsırma 5, Floyd 10, Scrubb 4, Whittaker 4, Franke 24, Mustafa Kurtuldum, Troy Selim Şav 4, Sajus 13, Mustafa Emir Sevig
Casademont Zaragoza : Robinson 14, Spissu 4, Yusta 8, Dubljevic 11, Stephens 6, Bell-Haynes 11, Gonzalez 7, Fernandez, Rodriguez, Koumadje 12, Traore 2
1.? ?Periyot: 23-12
Devre: 43-35
3.? ?Periyot: 57-58
