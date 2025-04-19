Aliağa Petkimspor Beşiktaş'ı Ağırlıyor

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde son oynadığı 6 maçın 5'ini kaybederek bitime 5 hafta kala düşme korkusu yaşayan Aliağa Petkimspor yarın zirve takipçisi Beşiktaş'ı ağırlayacak. Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Petkimspor ligde 25 haftada 9 galibiyetle düşme hattının üzerinde yer alıyor. Ligde 11 maçtır üst üste kazanıp lider Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada olan Beşiktaş ise toplamda 20 galibiyet elde etti.