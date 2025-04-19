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Aliağa Petkimspor Beşiktaş'ı Ağırlıyor

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Basketbol Süper Ligi'nde son 6 maçından 5'ini kaybeden Aliağa Petkimspor, düşme korkusu yaşarken, zirve takipçisi Beşiktaş ile karşılaşacak. Maç yarın Enka Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak.

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde son oynadığı 6 maçın 5'ini kaybederek bitime 5 hafta kala düşme korkusu yaşayan Aliağa Petkimspor yarın zirve takipçisi Beşiktaş'ı ağırlayacak. Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Petkimspor ligde 25 haftada 9 galibiyetle düşme hattının üzerinde yer alıyor. Ligde 11 maçtır üst üste kazanıp lider Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada olan Beşiktaş ise toplamda 20 galibiyet elde etti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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