Aliağa Petkimspor, Beşiktaş deplasmanında

Aliağa Petkimspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak. Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

İki maç eksiği bulunan ve 9 galibiyeti olan İzmir temsilcisi, henüz ligde kalmayı garantileyemedi. Aliağa Petkimspor'un Beşiktaş karşısında galip gelmesi halinde ligde kalması kesinleşecek, küme düşme ihtimali ise büyük ölçüde Karşıyaka'ya yönelecek. Siyah-beyazlılar karşısında alınacak bir mağlubiyet ise Petkimspor'un kaderini son haftaya bırakacak. Son haftada da galibiyet alınamaması ve Karşıyaka ile Mersinspor'un kazanması halinde İzmir ekibi lige veda edecek. Ancak üç takımın sezonu 9 galibiyetle tamamlaması durumunda küme düşen taraf Mersinspor olacak.

Orhun Ene yönetimindeki Aliağa Petkimspor, tüm bu ihtimalleri devre dışı bırakmak ve son haftaya daha rahat girmek için İstanbul'dan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. - İZMİR

