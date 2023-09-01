Aliağa Petkimspor, Beşiktaş'a mağlup oldu

Aliağa Petkimspor, sezonun ilk hazırlık maçında Beşiktaş'a 82-69 yenildi. İkinci hazırlık maçında ise Darüşşafaka ile karşılaşacak.

Aliağa Petkimspor, Beşiktaş ile oynadığı sezonun ilk hazırlık maçını 82-69 kaybetti. İzmir ekibi, ikinci hazırlık maçında yarın Darüşşafaka ile karşı karşıya gelecek.

Yeni sezon çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, transferde kadrosunu Kristers Zoriks, Tayfun Erülkü, Yunus Emre Sonsırma, Emre Tanışan, David Efianayi, Mahir Ağva ve Khyri Thomas ile güçlendirirken hazırlık maçlarıyla da lige hazırlanıyor.

İzmir ekibi hazırlık maçları kapsamında Beşiktaş ile özel maçta karşı karşıya geldi. İstanbul Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakayı Aliağa Petkimspor 82-69 kaybetti. Böylece Petkimspor, sezonun ilk hazırlık maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Öte yandan İzmir ekibi, ikinci özel maçta Darüşşafaka ile yarın karşı karşıya gelecek. - İZMİR