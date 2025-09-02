Haberler

Aliağa Petkimspor, Belediye Başkanı Acar'ı Ziyaret Etti

Aliağa Petkimspor, Belediye Başkanı Acar'ı Ziyaret Etti
Aliağa Petkimspor Genel Menajeri Levent Türknas ve ekibi, yeni sezon öncesinde Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı ziyaret ederek destekleri için teşekkür etti ve özel formayı takdim etti.

BASKETBOL Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta mücadele edecek Aliağa Petkim spor'da Genel Menajer Levent Türknas, antrenör Özhan Çıvgın ve oyuncular Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı ziyaret ederek destekleri için teşekkür etti. Petkim spor, Acar'a yeni sezonda Avrupa maçlarında giyilecek özel formayı da hediye etti. Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Yeni sezon öncesinde Aliağa Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar'a nezaket ziyaretinde bulunarak, bu sezon FIBA Europe Cup müsabakalarında giyeceğimiz, adına özel hazırlanan formamızı takdim ettik. Basketbol başta olmak üzere Aliağa'mızda hızla gelişen tüm spor branşları üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Misafirperverliği için Başkanımıza teşekkür ediyor, yeni sezonda şehrimize ve camiamıza başarılar diliyoruz"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
