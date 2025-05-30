Aliağa Petkimspor, Antrenör Burak Gören ile Yollarını Ayırdı

Aliağa Petkimspor, Antrenör Burak Gören ile Yollarını Ayırdı
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Basketbol Süper Ligi'nde beklenen başarıyı elde edemeyen Aliağa Petkimspor, başantrenör Burak Gören ile sözleşmesini feshetti. Gören, kulüpte 3 sezon geçirdi ve Avrupa kupalarında önemli başarılar elde etti.

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde Play-In hedefine ulaşamayan Aliağa Petkimspor beklenildiği gibi Antrenör Burak Gören'le yollarını ayırdı. Aliağa temsilcisi, 2021-2022 sezonunun ortasından beri kulüpte görev yapan Burak Gören için, "3 sezondur kulübümüzde görev yapan, takımımıza BSL'de Play-Off ve Avrupa kupalarında Top 16 heyecanı yaşatan başantrenörümüz Burak Gören'e bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz" mesajını yayınladı. Burak Gören'in adı Türk Telekom'la anılıyor. Petkimspor'un ise Polonya'da Anwil Wloclawek takımını çalıştırarak bu ülkede yılın antrenörü seçilen Selçuk Ernak'la temas halinde olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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