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Aliağa Petkimspor, A. Efes'i Deplasmanda Yenerek 3 Maç Sonra Galip Geldi

Aliağa Petkimspor, A. Efes'i Deplasmanda Yenerek 3 Maç Sonra Galip Geldi
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Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında A. Efes'i deplasmanda 103-101 mağlup ederek 3 maç sonra galibiyet aldı. Başantrenör Burak Gören, oyuncularının karakterinden övgüyle bahsetti ve takımın performansından memnun olduğunu ifade etti.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında A. Efes'i deplasmanda 103-101 yenerek 3 maç sonra galibiyet aldı.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında A. Efes'le deplasmanda karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, mücadeleyi 103-101 kazandı. 3 maç sonra ligde galibiyetle tanışan Aliağa Petkimspor'da Başantrenör Burak Gören de müsabakaya dair yaptığı açıklamada, "10 sayı gerideyken de hep oyunun içinde kaldık. Bunu kesinlikle kazandığımız maçtan sonra bir mazeret olarak söylemiyorum. Çok yorulduk; aradan önce 33-34 maç oynadık. Türkiye Ligi'ne dönüşlerimizde problemler yaşadık ve Şampiyonlar Ligi'nde çok zorlu rakiplerle mücadele ettik. Arada çok çalışmadık ama iyi dinlendik. Sakat oyuncularımız vardı; onları dinlendirip tedavilerini tamamladık. Breein Tyree'yi sakatlığı nedeniyle bugün çok sınırlı süreyle kullanabildik" dedi.

"Oyuncularımın karakterleri çok düzgün"

Örnek bir takıma sahip olduğunu dile getiren Gören, "Sezon başından beri söylüyorum, çok örnek ve doğru bir takıma sahibim. En kötü ve en iyi günde karakterleri hep çok düzgün. Kaybettiğimiz maçlar daha çok fiziksel düşüşümüzle ilgiliydi. Uzun seyahatlerden sonra dönüşlerde bazı problemler yaşadık" şeklinde konuştu.

"Gururluyum"

İki önemli takımı deplasmanda yendiklerini hatırlatan Gören, "Çok saygı duyduğumuz A. Efes ve Fenerbahçe, ülkemizin göz bebeği olan EuroLeague takımları. İkisini de deplasmanda yenme başarısı gösterdik. Petkimspor tarihinde bir ilk daha. Daha önce rakibimiz karşısında galibiyetimiz yoktu. Başkanımız ve başkan yardımcımız da buradaydı. Herkes adına çok sevinçli, mutlu ve gururluyum. Aradan önce, bu sürecin bize iyi geleceğini söylemiştim. Bugün mücadele edecek enerjiyi bulduğumuz için kazandık. Takımıma teşekkür ediyorum. Buradan çıkışta hemen Tenerife'ye gidiyoruz; Salı akşamı orada maç oynayacağız. Hayat devam ediyor. Teşekkür ediyor, takımımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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