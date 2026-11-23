TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi 9'uncu hafta maçında deplasmanda Galatasaray'a 81-64 yenilen Aliağa Petkimspor'un dış sahadaki 3 haftalık galibiyet serisi sona erdi. Dış sahada Fenerbahçe, Tofaş ve Trabzonspor'u dize getirdikten sonra Galatasaray karşısında fren yapan İzmir ekibinde Başantrenör Orhun Ene, galibiyeti hak etmediklerini dile getirdi.

Maça kötü başlamaları nedeniyle erken fark oluştuğunu anlatan Orhun Ene, "İlk yarıda farkı kapatma şansı bulduk; büyük çaba harcayarak soyunma odasına az farkla geride girdik. İkinci yarının sert geçeceğini biliyorduk. Biz de sert oynamak ve ikinci yarıya daha iyi başlamak istedik. Ama hiç beklemediğimiz şekilde anlamsız top kayıpları yaptık, savunmada hatalar yaptık ve alışılmış oyunumuzdan uzaklaştık. Hücumda da şutlarımız girmedi. Boş pozisyonları bile çok düşük yüzdeyle kullandık, çok kolay toplar kaybettik. İkinci yarıda oynadığımız basketbol, bugüne kadar oynadığımız basketbolun çok uzağındaydı. Galibiyeti hak etmediğimiz bir gündü" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı