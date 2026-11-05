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Aliağa Petkimspor, 2.17 metrelik pivot Ahmet Kerim Andıç ile sözleşme imzaladı

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Aliağa Petkimspor, 2.17 metrelik pivot Ahmet Kerim Andıç ile sözleşme imzaladı
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Aliağa Petkimspor, 2008 doğumlu pivot Ahmet Kerim Andıç ile profesyonel sözleşme imzaladığını açıkladı. Kulüp, 16 Yaş Altı Milli Takım forması giymiş ve 2.17 metre boyundaki genç oyuncunun potansiyeline güvendiğini, gelişiminde yanında olacağını belirtti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 2008 doğumlu pivot Ahmet Kerim Andıç ile profesyonel sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ahmet Kerim Andıç ile profesyonel sözleşme imzaladık. 16 Yaş Altı Milli Takım forması giymiş, 2.17 metre boyundaki genç oyuncumuzun potansiyeline güveniyor, gelişim yolculuğunda yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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