Aliağa Petkimspor, 2.17 metrelik pivot Ahmet Kerim Andıç ile sözleşme imzaladı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 2008 doğumlu pivot Ahmet Kerim Andıç ile profesyonel sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ahmet Kerim Andıç ile profesyonel sözleşme imzaladık. 16 Yaş Altı Milli Takım forması giymiş, 2.17 metre boyundaki genç oyuncumuzun potansiyeline güveniyor, gelişim yolculuğunda yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı