Aliağa KZY Spor Kulübü, Kadınlar 2. Ligi'nde Aliağa'yı temsil edecek

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa KZY Spor Kulübü'nün sporcuları ile bir araya geldi ve desteklerini dile getirdi. Kulüp Başkanı Fırat Arslan ise hedeflerini ve sezona başlama tarihini açıkladı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 2023-2024 voleybol sezonu Kadınlar 2. Ligi'nde Aliağa'yı temsil edecek olan Aliağa KZY Spor Kulübü'nün sporcuları ile Güzelhisar Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Serkan Acar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Avrupa şampiyonu olmasıyla birlikte, büyük gurur yaşadıklarını ve şehrin de profesyonel ligde mücadele edecek olmasından büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Başkan Serkan Acar, şampiyonluk yolunda tüm sporculara ve teknik ekibe başarılar diledi.

Kadın voleyboluna verdiği desteklerden ötürü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür eden Aliağa KZY Spor Kulübü Başkanı Fırat Arslan, Başkan Acar'a 35 numaralı forma hediye etti. Kahvaltı sonrasında ise 1. Lig'den transfer edilen Hazal Yüzgenç, Delfin Erkin, Sude Naz Şahin ve Kübra İrdem ile profesyonel sözleşme imzalandı.

"Aliağa'yı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

İzmir'de 22 şube ve bin 180 lisanslı sporcu ile çok güçlü bir altyapıya sahip olduklarını belirten Aliağa KZY Spor Kulübü Başkanı Fırat Arslan, "Geçtiğimiz yıl bölgesel ligde kazandığımız şampiyonluk sonrası bu yıl 2. Lig 6. Grup'ta mücadele edeceğiz. Sezona, 8 Ekim Pazar günü kendi evimizde oynayacağımız Akhisargücü karşılaşmasıyla başlıyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda hedefimiz, şampiyon olarak Aliağa'ya kupayla gelmek ve bir üst lige çıkmak. Voleybol kadınlar liginde Aliağa'yı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Aliağa'da kadın voleyboluna destek veren, Aliağa'da bir spor kültürünün oluşması için çaba gösteren Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a çok teşekkür ediyoruz" dedi. - İZMİR