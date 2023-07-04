Aliağa Futbol Kulübü'nde takım kaptanı Mithat Yaşar ile sözleşme yenilendi

Geçen sezon Aliağa FK ile Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yaşayan 36 yaşındaki orta saha oyuncusu sözleşme yeniledi. Düzenlenen imza töreninde konuşan Mithat, "Takım kaptanı olarak şampiyonluk yaşadığım kulübüm Aliağa Futbol Kulübü ile tekrar anlaştığım için mutluyum.Takım arkadaşlarımla beraber yeni şampiyonluklar yaşamak, takımımızı hakettiği üst liglere taşımak için hazırız" dedi. İç transferde imzaları üst üste attıran, dış transfer çalışmalarını da tüm hızıyla sürdüren İzmir temsilcisi, Karacabey Belediyespor'dan forvet Uğur Mustafa Türk'ü gündemine aldı. Uğur Mustafa ile yapılan görüşmelerde sona gelindiği ve en kısa sürede 26 yaşındaki oyuncuyla resmi sözleşme imzalanacağı dile getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor