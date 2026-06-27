Aliağa FK'da sportif direktör Erdem Özgenç'le yollar ayrıldı

YENİ sezonda 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Aliağa Futbol'da ayrılıklar peş peşe yaşandı. Sarı-siyahlılar sezon başında sportif direktörlük görevine getirdiği Erdem Özgenç ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Teşekkürler Erdem Özgenç. Sportif direktörümüz Erdem Özgenç'le karşılıklı görüşmeler sonrasında yollarımız ayrılmıştır. Erdem Özgenç'e emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi. İzmir ekibi ayrıca Konyaspor'dan kiraladığı 22 yaşındaki sağ bek Abdurrahman Üresin'le de vedalaştı. Yönetimdeki belirsizlikler nedeniyle sıkıntılar yaşamayan başlayan Aliağa FK'nın sezona nasıl giriş yapacağı merak konusu olurken, taraftarlar da yaşanan gelişmelerin ardından endişeye kapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı