Aliağa FK, Yeni Malatyaspor'u 8-1 Yenerek Zirveye Yaklaştı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefi üst sıralar olarak belirleyen Aliağa Futbol Kulübü, 8'inci haftada zayıf rakibi Yeni Malatyaspor'a evinde gol olup yağdı. FIFA tarafından borçları yüzünden toplam 42 puanı silinen, altyapı oyuncularıyla sahaya çıkan eksi 41 puanla sonuncu Yeni Malatyaspor'u 8-1 yenen Aliağa FK hem tarihinin en farklı skorlarından birine imza attı hem de zirveye yaklaştı.

Malatya ekibi bu sezon daha önce ilk hafta Bursaspor'a 8-0, geçen hafta Somaspor'a 7-1 yenilmişti. Teknik Direktör Polat Çetin, rakiplerine saygı duyduklarını belirterek, "Bizim için kazanmak önemli. Son 4 maçımızda 3'üncü galibiyetimizi aldık, 1 maçımız berabere bitti. 16 puana ulaştık. Artık seriler yakalayıp iyice yarışın içinde olmak istiyoruz" dedi. Aliağa FK gelecek hafta deplasmanda 1461 Trabzon'la karşı karşıya gelecek.