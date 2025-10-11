Haberler

Aliağa FK, Yeni Malatyaspor'u 8-1 Mağlup Etti

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Aliağa FK, evinde oynadığı maçta sonuncu sıradaki Yeni Malatyaspor'u 8-1 gibi farklı bir skorla yenerek üst sıralardaki pozisyonunu güçlendirdi.

İzmir ekibi 13'üncü dakikada Muammer ile gol perdesini açtı: 1-0. 23'üncü dakikada Malik farkı ikiye çıkarırken, 42'nci dakikada Mertcan durumu 3-0'a getirdi. Maçın 45'inci dakikasında Malik bir kez daha ağları havalandırdı ve Aliağa FK ilk devreyi 4-0 önde tamamladı.

Malik 63'üncü ve 65'inci dakikalarda fileleri sarsarak skoru 6-0 yaptı. 69'uncu dakikada Sergen sarı-siyahlıların 7'nci golüne imzasını koydu. Yeni Malatyaspor 72'nci dakikada Eray'ın golüyle farkı 6'ya indirdi: 7-1. Yeni Malatyaspor'da Osman 73'üncü dakikada kırmızı kart gördü. Aliğa FK'da 83'üncü dakikada sahneye çıkan Ahmet İlhan maçın skorunu belirledi: 8-1. Aliağa FK bu sonuçla 16 puana yükseldi ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
