Aliağa FK, üst ligden Altar Han'ı aldı

2'nci Lig temsilcisi Aliağa FK, dış transferde 1'inci Lig takımı Esenler Erokspor'dan sol kanat Altar Han Hidayetoğlu (25) ile sözleşme imzaladı. İzmir temsilcisi tecrübeli oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı. İmza törenine Kulüp Başkanı Turgay Mete katıldı.

Altınordu'da profesyonel olan Altar Han, kariyerinde Niğde Anadolu FK, Isparta 32 Spor, Düzcespor, Menemen FK takımlarında da oynadı. Geçen sezon 1'inci Lig'de 5, kupada 2 müsabakada şans bulan kanat oyuncusu kupada 2 gol kaydetti. U18 Milli Takımı'nda 4 kez görev yapan futbolcu, 2'nci Lig'de 129 müsabakada 32 kez rakip fileleri sarstı. Öte yandan takımdan ayrılan Burak Süleyman, Fethiyespor'a gitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı