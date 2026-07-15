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Aliağa FK'dan savunmaya takviye

Aliağa FK'dan savunmaya takviye
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2'nci Lig ekibi Aliağa FK, geçen sezon 3'üncü Lig'de küme düşen Çankaya Spor Kulübü'nden stoper Birkan Yılmaz ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

2'nci Lig temsilcisi Aliağa FK, dış transferde geçen sezon 3'üncü Lig'de küme düşen Çankaya Spor Kulübü'nden stoper Birkan Yılmaz (23) ile 1+1 yıllığına el sıkıştığını duyurdu. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Manisa FK, 68 Aksaray Belediyespor ve Erbaaspor takımlarında şampiyonluk yaşayan genç oyuncu daha önce Tokatspor, Pazarspor ve son olarak Çankaya Spor Kulübü'nde forma giydi. Birkan'a hoş geldin diyor, formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.

Birkan geçen sezon 19 maçta görev yapıp, 1 gol kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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