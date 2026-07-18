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Aliağa FK'da Samet takımda kaldı

Aliağa FK'da Samet takımda kaldı
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2'nci Lig temsilcisi Aliağa FK, geçen sezon kiralık olarak Amasyaspor'da forma giyen kaleci Samet Karabatak ile yeni sezon öncesi sözleşme imzaladı.

2'nci Lig temsilcisi Aliağa FK, geçen sezon devre arasında transfer edip forma giymeden Amasyaspor FK'a kiralık gönderdiği kaleci Samet Karabatak (25) ile yola devam etme kararı aldı. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçen sezon Amasyaspor Futbol Kulübü'nde kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Samet Karabatak'la anlaşma sağladı. Tesislerimizde gerçekleşen imza töreninde kulüp avukatımız Hakan Mete de yer aldı. Kalecimiz Samet'e yeniden hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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