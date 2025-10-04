Haberler

Aliağa FK, Muşspor ile Deplasmanda Üçüncü Galibiyet Peşinde

Aliağa FK, Muşspor ile Deplasmanda Üçüncü Galibiyet Peşinde
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste iki galibiyet alan Aliağa FK, yarın Muşspor ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik direktör Polat Çetin, kolay bir maç beklemediklerini ve 3'te 3 yapmak istediklerini ifade etti.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Ankara Demirspor ve Somaspor (D) maçlarını kazanıp seriye başlayan 12 puana sahip Aliağa Futbol Kulübü yarın deplasmanda Muşspor'un rakibi olacak. Muş Şehir Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Emre Kaan Çalışkan görev yapacak. Aliağa FK Teknik Direktörü Polat Çetin geçen hafta ilk deplasman galibiyetlerini aldıklarını belirterek, "Bu haftaki rakibimiz Muşspor da üst sıraları zorlayan bir takım. Kolay bir deplasman olmayacak. Biz kazanıp 3'te 3 yapmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
