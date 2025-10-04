Aliağa FK, Muşspor ile Deplasmanda Üçüncü Galibiyet Peşinde

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Ankara Demirspor ve Somaspor (D) maçlarını kazanıp seriye başlayan 12 puana sahip Aliağa Futbol Kulübü yarın deplasmanda Muşspor'un rakibi olacak. Muş Şehir Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Emre Kaan Çalışkan görev yapacak. Aliağa FK Teknik Direktörü Polat Çetin geçen hafta ilk deplasman galibiyetlerini aldıklarını belirterek, "Bu haftaki rakibimiz Muşspor da üst sıraları zorlayan bir takım. Kolay bir deplasman olmayacak. Biz kazanıp 3'te 3 yapmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor