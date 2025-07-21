Aliağa FK, Musa Şahindere ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Aliağa FK, Musa Şahindere ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Aliağa FK, yeni sezon öncesi transferlerine devam ederek Gençlerbirliği'nden sol bek Musa Şahindere ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Sarıyer'de kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, takıma önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor.

YAPTIĞI transferlerle yeni sezonda 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iddialı duruma gelen Aliağa FK, bir takviye daha gerçekleştirdi. İzmir ekibi Gençlerbirliği'nden sol bek Musa Şahindere'yi renklerine bağladı. Geçen sezon Sarıyer'de kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nden kiralık gittiği Sarıyer Spor Kulübü'nde şampiyonluk yaşayan sol bek Musa Şahindere'yle 2 yıllık anlaşma sağladık. Musa'ya hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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