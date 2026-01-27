Haberler

Aliağa FK'nın konuğu Mardin 1969 Spor

Aliağa FK'nın konuğu Mardin 1969 Spor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kazanarak üst sıralara tırmanan Aliağa FK, evinde Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak. Teknik direktör Polat Çetin, bu zorlu maçta taraftar desteği beklediklerini belirtti.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kazanarak üst sıralara tırmanan Aliağa Futbol yarın evinde önemli rakiplerinden Mardin 1969 Spor'la karşı karşıya gelecek. Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak maçın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. 37 puanla Play-Off hattının bir basamak altında yer alan Aliağa FK'da teknik direktör Polat Çetin zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Rakipleri Mardin 1969 Spor'un kendilerinden 3 puan önde olduğunu hatırlatan Çetin, "Bu maç kazanarak yeniden ilk 5 sıranın içerisinde olmayı hedefliyoruz. Serimizi sürdüreceğiz, taraftarımızdan destek bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla geldi, işte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

Tüm anlaşmaların anası! Tarihi imzalar art arda geldi, yüzler gülüyor
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası

Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası