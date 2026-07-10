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Aliağa FK'dan açıklama: Hedef değişmedi

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2'nci Lig ekibi Aliağa FK, yeni sezonda yüksek bütçe yerine mali disiplin ve dengeli bütçeyle güçlü bir takım kuracağını açıkladı. Kulüp, üç oyuncuyla daha yollarını ayırırken teknik direktör Yusuf Şimşek'le anlaşma sağlanamadı.

2'nci Lig'de yeni sezon öncesi yüksek bütçeli bir kadro kurmak yerine maliyetleri kısma yoluna giden Aliağa FK'dan resmi açıklama geldi. İzmir temsilcisi, "Dengeli bir bütçeyle güçlü bir takım kuruyoruz. Mali disiplinden taviz vermeden, doğru maliyetlerle mücadele eden, sahada karakter koyan ve başarı hedefleyen bir takım oluşturmayı amaçlıyoruz. Aliağa FK'nın hedefi değişmemiştir. Önümüzdeki sezonda da üst sıraları zorlayan, play-off yarışının içinde yer alan ve taraftarına mücadele eden bir takım izlettirmek en önemli önceliğimizdir" ifadelerine yer verdi.

Alınan kararların herhangi bir yönetimsel ya da ekonomik zorunluluktan değil, uzun vadeli sportif planlama doğrultusunda hayata geçirildiği, transfer çalışmalarının titizlikle devam ettiği, çok kısa süre içerisinde kulübün hedeflerine uygun oyuncu transferlerinin kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi. Sarı-siyahlılar, "Aliağa FK; günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir kulüptür. Bu süreçte camiamızın birlik ve beraberliği en büyük gücümüz olacaktır. Tüm taraftarlarımıza ve Aliağa kamuoyuna destekleri ve güvenleri için teşekkür ediyor, yeni sezonda hep birlikte başarı hikayesi yazacağımıza yürekten inanıyoruz" mesajı verdi.

ÜÇ OYUNCU DAHA AYRILDI

Kadrosunu büyük oranda dağıtan, daha önce anlaştığı yıldız yeni transferlerden de vazgeçen İzmir temsilcisinde takımdan ayrılan oyunculara 3 yeni isim daha eklendi. Sarı-siyahlı kulüpte sol bek Musa Şahindere, sol kanat oyuncuları Göktuğ Yılmaz ve Eray Akar'la yollarını ayırdı. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Musa Şahindere, Göktuğ Yılmaz ve Eray Akar'la karşılıklı görüşmeler sonrası anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdikleri emeklerden dolayı futbolcularımıza teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

YUSUF ŞİMŞEK OLMADI

Aliağa FK'da teknik direktör Çağdaş Çavuş'la yolların ayrılmasının ardından görüşme yapılan Yusuf Şimşek'le anlaşma sağlanamadı. Geçen sezon İzmir temsilcileri Altay ve Altınordu'da görev yapıp, yeniden İzmir'e gelerek Aliağa ekibinin tesislerini gezen Yusuf Şimşek'le şartlarda uzlaşamayan yönetim tekrar teknik direktör arayışlarına başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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