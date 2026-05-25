Haberler

Aliağa FK'lı Semih Ayriç Dünya şampiyonluğu yaşadı

Aliağa FK'lı Semih Ayriç Dünya şampiyonluğu yaşadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aliağa Futbol U16 Takımı oyuncusu Semih Ayriç, U23 İşitme Engelliler Milli Takımı ile Sırbistan'da düzenlenen dünya şampiyonasında Japonya'yı finalde 2-1 yenerek dünya şampiyonu oldu.

2'nci Lig ekiplerinden Aliağa Futbol'un U16 Takımı'nda forma giyen Semih Ayriç, U23 İşitme Engelliler Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu yaşadı. Sırbistan'ın Zlatibor kentinde 11-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda mücadele eden milliler, başarılı performanslarıyla dünya şampiyonluğuna ulaştı. Final karşılaşmasında Japonya'yı 2-1 mağlup eden Milli Takım'da futbolcu Semih Ayriç da sergilediği performansla Aliağa FK'nın gurur kaynağı oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonları korkutan Kerem'den haber var

Herkesin beklediği haber en sonunda geldi! İşte Kerem'in son durumu

Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor

Dev marka satılıyor! Türkiye'de de çok sayıda mağazası var
Türkiye'nin en büyük barajının kapakları açıldı, her yer göle döndü

Türkiye'nin en büyük barajının kapakları açıldı, manzara bu oldu
Davutoğlu’ndan Bilgi Üniversitesi açıklaması: 48 saat içinde birbirine zıt iki çelişkili karar

Davutoğlu’ndan Bilgi Üniversitesi açıklaması: 48 saat içinde...
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız

İki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
Jorge Jesus'tan büyük sürpriz! Anlaşma sağlandı

Büyük sürpriz! Yeni sezonda çalıştıracağı takım belli oldu