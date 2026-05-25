Aliağa FK'lı Semih Ayriç Dünya şampiyonluğu yaşadı

2'nci Lig ekiplerinden Aliağa Futbol'un U16 Takımı'nda forma giyen Semih Ayriç, U23 İşitme Engelliler Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu yaşadı. Sırbistan'ın Zlatibor kentinde 11-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda mücadele eden milliler, başarılı performanslarıyla dünya şampiyonluğuna ulaştı. Final karşılaşmasında Japonya'yı 2-1 mağlup eden Milli Takım'da futbolcu Semih Ayriç da sergilediği performansla Aliağa FK'nın gurur kaynağı oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı