Aliağa FK, İç Transferde Üç Oyuncu ile Anlaştı

Aliağa FK, İç Transferde Üç Oyuncu ile Anlaştı
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TFF 2. Lig'in yeni ekiplerinden Aliağa FK, kaleci Ahmet Pekgöz, savunma oyuncusu Oktay Kancı ve orta saha Hakan Demir ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig'in yeni ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezon öncesi iç transferde üç oyuncusuyla yeniden anlaşma sağladı.

TFF 2. Lig'e yükselmesinin ardından transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüp kaleci Ahmet Pekgöz, savunma oyuncusu Oktay Kancı ve orta saha Hakan Demir ile 2'şer yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüptan yapılan açıklamada, ""Savunmamızın solu yine ona emanet. Avatarımız Oktay Kancı ile 2 yıllık, takımımızın kadife bileği Hakan Demir ile 2 yıllık, kalecimiz Ahmet Pekgöz ile 2 yıllık yeni sözleşmelerimizi imzaladık. Yeni sezonda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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