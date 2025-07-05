Aliağa FK, Harun Kavaklıdere ile Anlaşma Sağladı

Aliağa FK, Harun Kavaklıdere ile Anlaşma Sağladı
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TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK, geçtiğimiz sezon Vanspor forması giyen kanat oyuncusu Harun Kavaklıdere ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, Harun'a başarılı bir kariyer dileyerek hoş geldin dedi.

TFF 2. Lig'in İzmir temsilcisi Aliağa FK, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-siyahlı ekip, geçtiğimiz sezon Vanspor forması giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Harun Kavaklıdere ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Vanspor'da forma giyen kanat oyuncusu Harun Kavaklıdere ile 2 yıllık anlaşma sağladık. Harun'a hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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