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Aliağa FK’de Adem Yeşilyurt sesleri

Aliağa FK’de Adem Yeşilyurt sesleri
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Aliağa FK, Karşıyaka altyapısında yetiştikten sonra Fenerbahçe’ye transfer olan genç futbolcu Adem Yeşilyurt’u kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Aliağa FK, Karşıyaka altyapısında yetiştikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan genç futbolcu Adem Yeşilyurt'u kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, transfer listesine Karşıyaka altyapısında yetiştikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan genç kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt'u aldı.

19 yaşındaki kanat oyuncusunun, daha fazla süre alarak kendisini geliştirebilmesi adına kiralık olarak bir kulübe gönderilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda Aliağa FK, hücum hattına takviye yapmak için Adem Yeşilyurt'u kadrosuna katma konusunda girişimlere başladı.

Fenerbahçe ile antrenmanlarına devam eden genç futbolcunun geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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