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Aliağa FK'da Teknik Direktör Çağdaş Çavuş'un Yol Ayrımı

Aliağa FK'da Teknik Direktör Çağdaş Çavuş'un Yol Ayrımı
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2'nci Lig ekibi Aliağa FK'da teknik direktör Çağdaş Çavuş'un, kadro bütçesinin düşürülmesi ve play-off'ta başarısız olunmasının ardından istifasını yönetime sunduğu iddia edildi.

2'nci Lig'de yeni sezon öncesi kadro bütçesini düşürme kararı alan Aliağa FK'da teknik direktör Çağdaş Çavuş'un yol ayrımında olduğu iddia edildi. İzmir temsilcisi ile geçen sezon play-off maçları öncesi 27 Nisan'da 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan 43 yaşındaki teknik adamın bavulunu topladığı ileri sürüldü. Aliağa FK'nın başında Muş Spor'la oynanan iki play-off maçında görev yapan teknik patron Çavuş; 1 beraberlik, 1 mağlubiyet görerek takımının elenmesine engel olamadı. Teknik direktör Çağdaş Çavuş'un istifasını yönetime sunduğu gelen haberler arasında. Aliağa ekibi yeni sezon öncesi önce şampiyonluk hedefiyle iddialı transferler yapmasına rağmen ardından bütçesini düşürüp gençlerle oynama kararı almıştı. Aliağa'nın yeni transferleri ve geçen sezondan tecrübeli isimler takımdan ayrılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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