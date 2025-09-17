Aliağa FK, Bornova 1877'yi 6-0 Geçerek Tur Atladı
ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur mücadelesinde Aliağa FK, 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekibi Bornova 1877'yi deplasmanda 6-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Maçta Aliağa'nın gollerini Harun, Hasan, Ahmet İlhan, Melik, İbrahim ve Hakan attı.
ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekibi Bornova 1877'ye konuk olan Aliağa FK rakibini 6-0 yenerek yoluna devam etti. Maça hızlı başlayan Aliağa FK 5'inci dakikada Harun'un golüyle öne geçti: 0-1. 15'inci dakikada Hasan, attığı golle durumu 2-0'a getirirken, 24'üncü dakikada Ahmet İlhan skoru 3-0 yaptı. Aliağa FK'da bu kez 38'inci dakikada Melik sahne aldı, durum 4-0 oldu. İlk devreyi 4 farkla üstün tamamlayan Aliağa FK'da 71'inci dakikada İbrahim takımının 5'inci golüne imza attı: 0-5. Müsabakada son sözü 80'de Hakan söyledi, Bornova 1877'yi deplasmanda farklı geçen sarı-siyahlılar tur atladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor