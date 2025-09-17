Aliağa FK, Bornova 1877'yi 6-0 Geçerek Tur Atladı

ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekibi Bornova 1877'ye konuk olan Aliağa FK rakibini 6-0 yenerek yoluna devam etti. Maça hızlı başlayan Aliağa FK 5'inci dakikada Harun'un golüyle öne geçti: 0-1. 15'inci dakikada Hasan, attığı golle durumu 2-0'a getirirken, 24'üncü dakikada Ahmet İlhan skoru 3-0 yaptı. Aliağa FK'da bu kez 38'inci dakikada Melik sahne aldı, durum 4-0 oldu. İlk devreyi 4 farkla üstün tamamlayan Aliağa FK'da 71'inci dakikada İbrahim takımının 5'inci golüne imza attı: 0-5. Müsabakada son sözü 80'de Hakan söyledi, Bornova 1877'yi deplasmanda farklı geçen sarı-siyahlılar tur atladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor