Aliağa FK seriyi sürdürme peşinde

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak ligden çekilen Yeni Mersin İdman Yurdu maçında hükmen 3-0 galip ilen edilen ve son 9 maçında 8'inci galibiyetini elde edip şampiyonluk yarışına ortak olan Aliağa Futbol yarın sahasında Arnavutköy Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 15.30'da çalacak. Topladığı 56 puanla lider Bursaspor'u 7, 2'nci Kahramanmaraş İstiklalspor'u ise 1 puan geriden takip eden 3'üncü sıradaki Aliağa FK'nın teknik patronu Polat Çetin mutlak galibiyet hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı