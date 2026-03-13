Haberler

Aliağa FK seriyi sürdürme peşinde

Aliağa FK seriyi sürdürme peşinde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Aliağa FK, yarın sahasında Arnavutköy Belediyespor ile karşılaşacak. Teknik direktör Polat Çetin, mutlaka galip gelmek istediklerini belirtti.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak ligden çekilen Yeni Mersin İdman Yurdu maçında hükmen 3-0 galip ilen edilen ve son 9 maçında 8'inci galibiyetini elde edip şampiyonluk yarışına ortak olan Aliağa Futbol yarın sahasında Arnavutköy Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 15.30'da çalacak. Topladığı 56 puanla lider Bursaspor'u 7, 2'nci Kahramanmaraş İstiklalspor'u ise 1 puan geriden takip eden 3'üncü sıradaki Aliağa FK'nın teknik patronu Polat Çetin mutlak galibiyet hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho'ya şok üstüne şok! Şov yapmanın bedeli ağır oldu

Bu şovun bedeli ağır oldu
Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım

İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım
Maça damga vuran karenin asıl amacı ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu kare tesadüf değilmiş!
650 bin kişinin emekliliği iptal mi edildi? SGK'dan açıklama var

650 bin kişinin emekliliği iptal mi edildi? SGK'dan açıklama var
Mourinho'ya şok üstüne şok! Şov yapmanın bedeli ağır oldu

Bu şovun bedeli ağır oldu
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi