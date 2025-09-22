Aliağa FK, Ankara Demirspor'u 2-0 Geçerek 3'te 3 Yaptı

Haberler

Aliağa Futbol Kulübü, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Ankara Demirspor'u 2-0 yenerek 9 puana ulaştı ve sahasında 3'te 3 yaptı. Teknik direktör Polat Çetin, iç sahadaki başarının sevindirici olduğunu belirtirken, deplasmanlarda da galip gelmeyi hedeflediklerini ifade etti.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sahasında Ankara Demirspor'u 2-0 yenerek 9 puana ulaşan Aliağa Futbol Kulübü evinde 3'te 3 yaptı. Geçen sezon namağlup bir şekilde 2'nci Lig'e adını yazdıran sarı-siyahlılar geride kalan 5 maçta aldığı tüm galibiyetleri sahasında elde ederken, deplasmanlarda ise henüz puan sevinci yaşayamadı. Aliağa FK iç sahada Kahramanmaraş İstiklalspor'u 2-1, Fethiyespor'u 3-0 ve Ankara Demirspor'u da 2-0 mağlup etti.

İzmir ekibi dış sahada ise Gebzespor ve Mardin 1969'a 1-0'lık skorlarla boyun eğdi. Teknik direktör Polat Çetin, Ankara Demirspor galibiyetiyle yeniden çıkışa geçtiklerini belirterek, "Evimizdeki başarılı sonuçlar çok sevindirici. Artık deplasmanlardan da iyi skorlarla dönmeliyiz. Üst üste Somaspor ve Muşspor deplasmanlarına gideceğiz. Bu maçları kayıpsız geçerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
