Aliağa FK, Altar Han’ı kadrosuna kattı

Aliağa FK, Esenler Erokspor forması giyen Altar Han Hidayetoğlu'nu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İzmir ekibi, bu kapsamda Esenler Erokspor forması giyen Altar Han Hidayetoğlu'nu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Esenler Erokspor'dan Altar Han Hidayetoğlu'nu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu Altar Han'a hoş geldin diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Aliağa FK, Burak Süleyman ile de yollarının ayrıldığını duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı