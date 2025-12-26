Haberler

Aliağa FK, Alberk Koç'u kadrosuna kattı

Güncelleme:
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Aliağa FK, Amed Sportif Faaliyetler'in sol beki Alberk Koç ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Takım ayrıca İbrahim Yılmaz ve Hakan Demir ile yollarını ayırdı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Aliağa FK, Amed Sportif Faaliyetler'in 28 yaşındaki sol beki Alberk Koç'u kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Koç ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı. Sol bek pozisyonunda görev yapan Alberk Koç, kariyerinde Menemenspor, Çaykur Rizespor, Konyaspor, Manisa Futbol Kulübü ve Amed Sportif Faaliyetler formaları giydi.

Öte yandan Aliağa FK, İbrahim Yılmaz ve Hakan Demir ile de yollarını ayırdı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
