Aliağa FK, Ahmet İlhan Özek ile Anlaştı

TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Aliağa Futbol Kulübü, transferde ses getirecek bir hamleye daha imza attı. İzmir temsilcisi, Süper Lig ve A Milli Takım tecrübesi bulunan kanat oyuncusu Ahmet İlhan Özek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2024-2025 sezonunda şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselen Aliağa FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-siyahlılar deneyimli futbolcu Ahmet İlhan Özek'i kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla şampiyonluk yaşayan 36 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Manisaspor, Karabükspor, Çaykur Rizespor, Giresunspor, Altınordu ve Çorum FK gibi önemli kulüplerde forma giydi. Tecrübesi ve skorer kimliğiyle bilinen Özek, bugüne kadar Süper Lig'de 177, TFF 1. Lig'de ise 172 maçta görev alırken, toplam 95 kez fileleri havalandırdı.

Ay-yıldızlı formayı da terleten Ahmet İlhan'ın kariyerine artık Aliağa FK formasıyla devam edeceği duyuruldu.

İzmir temsilcisi, daha önce İbrahim Yılmaz, Mertcan Açıkgöz ve Göktuğ Yılmaz'ı da kadrosuna kattı. - İZMİR