Aliağa FK, Ahmet Arslan'ı Transfer Etti

Aliağa FK, Avustralya A Ligi takımlarından Sydney'de forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Arslan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi, bu kapsamda Avustralya A Ligi takımlarından Sydney'de forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Arslan'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Avustralya A Ligi takımlarından Sydney'de forma giyen orta saha oyuncusu Ahmet Arslan'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Ahmet Arslan'a hoş geldin diyor, formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı