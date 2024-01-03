Aliağa Belediyesi Veteran Kadın Hentbol Takımı'ndan 12 sporcusu milli takıma davet edildi

Elde ettikleri başarılarla adlarından sıkça söz ettiren Aliağa Belediyesi Veteran Kadın Hentbol Takımı'nın 12 sporcusu milli takıma davet edildi.

Burdur'da düzenlenen 2.Ulusal Veteran Hentbol Turnuvası'na 2 takımla katılan Aliağa Belediyesi Veteran Kadın Hentbol Takımı, şampiyonluk ve ikincilik kupalarıyla turnuvaya damgasını vururken, Aliağalı hentbolcuların performansları da göz kamaştırdı. Performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken Kaptan Özge Özakıncı, Kaptan Filiz Akyıldız Akçay, Yeliz Akyıldız Güney, Emine Erşan, Ayça Kocabaş, Burcu Öz, Arzu Uysal, Burcu Kaderoglu, Çiğdem Biçer, Nur Yücesoy, Ayfer Bulut ve Ezgi Çam şubat ayında Ankara'da yapılacak olan milli takım kampına katılacak.

"Amacımız hentbol branşını Aliağa'da yeniden yaşatmak"

Aliağa'yı ulusal platformda temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Aliağa Belediyesi Veteran Kadın Hentbol Takımı Kaptanı Özge Özakıncı, "Katıldığımız turnuvalarda şampiyonluk ve başarılarla dolu 7 yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. En başından beri aynı hedef ve amaç doğrultusunda birbirinden özel ve değerli takım arkadaşlarımla 7 yıl önce başladığımız veteran hentbol serüvenimize kadro sayımızın güçlü olması sebebiyle bu sene Veteran Hentbol Takımı 1 - Veteran Hentbol Takımı 2 olmak üzere 2 ayrı takım olarak devam ettik. Amacımız hentbol branşını Aliağa'da yeniden yaşatmak, turnuvalara katılmak ve turnuva sürecindeki hazırlıklarımızın karşılığını alıp bize yakışan şekilde başarı ve kupa ile dönmekti. Mutluyuz, bu amacımıza ulaştık ve Aliağa'da hentbol branşını yeniden duyurmanın yanı sıra Türkiye genelinde düzenlenen veteran turnuvalarında Aliağa'mızın adını başarı ile duyurduk" dedi.

"Gençlerimize örnek olmak istiyoruz"

Aliağa'nın demografik yapısı ve imkanlarına da değinen Özakıncı "Aliağa hentbol sporuna yabancı bir kent değil. Geçmişte çok sayıda başarıya imza atıldı. Üstelik genç bir nüfusa sahip. Gençlerimize çok sayıda branşta spor yapacak ortam sağlayıp spora ve sporcu olmaya yönlendirmek; vesile olmak, örnek olmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili özellikle ilköğretimde görev yapan beden eğitimi öğretmeni meslektaşlarımdan destek bekliyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR